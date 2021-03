“Mortal Kombat”: Kabal zeigt sich zum ersten Mal in neuen TV-Spots

in

In neuen TV-Spots zum kommenden Film “Mortal Kombat” ist der Kämpfer Kabal erstmals zu sehen.

Wann genau und wo die brutalen Videospiel-Verfilmung “Mortal Kombat” hierzulande anläuft, wissen wir leider noch nicht. Der Grund: Wegen der Corona-Pandemie konnte Warner Bros. den geplanten Startterminen des Films am 8. April 2021 nicht halten. Dafür wurden mittlerweile neue TV-Spots veröffentlicht.

Diese beinhalten zwar hauptsächlich Szenen, die auch schon im ersten Trailer enthalten waren, aber wir bekommen auch ein paar neue Schnipsel zu sehen. In eine Szene hat sich beispielsweise Kabal eingeschlichen (siehe Bild oben).

Kabal geht in besagter Szene neben Mileena und einem Charakter, bei dem es sich um Reiko handeln könnte.

Hier ein Video mit den neuen TV-Spots:

Übrigens: In Amerika soll “Mortal Kombat” am 16. April in den Kinos und bei HBO Max anlaufen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Film geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus “Mortal Kombat” sehen wirklich cool aus. Hoffen wir mal, dass der Film das hält, was der Trailer verspricht.

