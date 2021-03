Necromunda: Hired Gun – Neues Gameplay-Video präsentiert die Autopistol

in

Focus Home Interactive hat kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel Necromunda: Hired Gun veröffentlicht.

Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass dass der Ego-Shooter Necromunda: Hired Gun aus heiterem Himmel aufgetaucht ist. Mittlerweile wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der eine der Waffen im Spiel vorstellt.

Zu sehen gibt es die Autopistol, eine automatische Pistole, die ziemlichen Schaden verursacht. Dazu heißt es: “In den Tiefen von Necromunda kannst du nur auf dich selbst zählen.

Und auf deine Waffe. Entdecke heute die zuverlässige und tödliche Autopistol.”

Hier der neue Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Schlage dich als gnadenloser Söldner durch ein Meer von Verbrechen und Korruption in der blutigen Welt von Necromunda. Die Bezahlung ist gut, der Hund treu und die Knarre zuverlässig – aber wirst du die Jagd überleben? Necromunda: Hired Gun ist ein rasanter, blutiger und spannender Indie-Egoshooter in den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000.

Für den richtigen Preis legst du dich mit gefürchteten Verbrechern und Mutanten an. Deine Waffenkammer ist prall gefüllt. Dein Körper ist augmentiert, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Dein Cyber-Mastiff kann Feinde für dich aufspüren und erledigen, während du dich an deinem Kletterhaken durch die riesigen Areale schwingst.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein düsterer Shooter mit viel Action, den sich Fans von Warhammer unbedingt vormerken sollten.