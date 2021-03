Outriders: Der neueste Trailer bereitet euch auf den Release vor

Square Enix hat einen neuen Trailer zum kommenden Koop-Shooter Outriders veröffentlicht, der erklärt, was euch im Spiel erwartet.

Am 1. April erscheint Outriders endlich für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series und Google Stadia. Dann könnt ihr gemeinsam mit Freunden auf dem feindseligen Planeten Enoch ums Überleben kämpfen.

Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, hat Square einen Einführungs-Trailer veröffentlicht, in dem ihr alles erfahrt, was ihr über Outriders wissen müsst. So führt euch der Trailer in die Story ein und stellt die Klassen vor, die zur Wahl stehen.

Jede Klasse bietet nicht nur ihre ganz eigenen Fähigkeiten, sondern verfügt auch über eine eigene Heilungsmechanik. Mit anderen Worten: Jede Klasse muss andere Aktionen ausführen, um Gesundheit zu regenerieren.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, seht ihr hier:

Darüber hinaus wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der euch schon mal auf den Start des Spiels einstimmen soll. Diesen könnt ihr euch hier ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite Des Spiels.

Das denken wir:

Die Demo hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hier steht uns womöglich der nächste Koop-Hit ins Haus. Wer auf Koop-Shooter steht, der sollte das Spiel auf jeden Fall ausprobieren.