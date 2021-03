Praey for the Gods soll bereits im April erscheinen

No Matter Studios haben kürzlich angekündigt, dass das Adventure Praey for the Gods bereits im April erscheinen soll.

Die Entwickler von Praey for the Gods haben kürzlich ein Update veröffentlicht, in dem verraten wird, dass das Spiel Mitte oder Ende April erscheinen soll.

Im Update heißt es: “Im Herbst 2020 hatten wir einen Trailer für die PS5-Ankündigung veröffentlicht, mit einer Schätzung für einen Start in Q1 2021 v1.0 aus der Early Access. Wir sind nah an diesem erwarteten Fenster. Eigentlich hätten wir diesen März möglicherweise früher ausliefern können, selbst mit all dem Mist, mit dem wir uns befasst haben, aber wir dachten, es wäre am besten, noch ein bisschen mehr zu polieren, anstatt einen druckfrischen Build zu veröffentlichen. Ich würde unsere Schätzung aktualisieren, um uns in das Fenster Mitte / Ende April zu bringen.”

Mit Praey for the Gods erwartet uns ein Boss-Kletter-Open-World-Abenteuerspiel, in dem wir als einsamer Held an den Rand einer sterbenden gefrorenen Welt geschickt werden, um das Geheimnis hinter einem nie endenden Winter zu entdecken.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, infos und Videos zu “Praey for the Gods” findet ihr hier.

Das denken wir:

Wem Shadow of the Colossus gefallen hat, der sollte sich Praey for the Gods unbedingt vormerken. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Adventure.

Quelle: dsogaming.com