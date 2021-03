Resident Evil Village: Ethan Winters erwartet anscheinend eine große Überraschung

in

Morimasa Sato, der Director von Resident Evil Village, hat in einem aktuellen Interview verraten, dass Ethan Winters eine große Überraschung im nächsten Teil der Survival-Horror-Reihe erwartet.

Auch wenn das ein oder andere Detail zu Resident Evil Village schon bekannt ist, haben wir alle im Grunde keine Ahnung, was uns im Spiel erwartet und was die Story für Ethan Winters, Chris Redfield und Co. bereithält.

In einem Interview mit dem Magazin EDGE hat der Director Morimasa Sato aber nun erklärt, dass den Protagonisten Ethan Winters eine große Überraschung erwartet. Er verriet, dass Lady Dimitrescus ein ganz besonderes Interesse an Ethan Winters hat.

Auf der Suche nach seiner Frau Mia und ihrer gemeinsamen Tochter erwartet ihn “die größte Überraschung, die du dir sich vorstellen kannst”, so der Entwickler. Er fügte hinzu: “Was das ist, das musst du selbst herausfinden!”

Details dazu hat der Director leider nicht verraten, aber sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das Spiel erscheint am 7. Mai für PC, PS4, PS5, XBox One und Xbox Series X|S.

Das denken wir:

Wir sind schon richtig gespannt, was Ethan WInters in diesem Survival-Horror-Abenteuer alles erwartet. Fest steht: Das wird ein verdammt unangenehmer Trip.

Quelle: wegotthiscovered.com