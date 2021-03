Rogue Company: Seeker ist der neueste spielbare Agent

in

Publsiher Hi-Rez Studios und das Studio First Watch Games haben kürzlich den neuen Charakter Seeker vorgestellt.

Wenn ihr den Shooter Rogue Company spielt, dann dürft ihr euch ab sofort auf den neuen Charakter Seeker freuen, der das Schlachtfeld mit seinem Bogen aufmischt.

Unter anderem kann er damit durch Wände sehen und Feinde dadurch von hinten überraschen. Wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeigt der neue Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Wie alle anderen Agenten, kann auch Seeker durch Spielen von genügend Matches kostenlos freigeschaltet werden.

Zu Rogue Company heißt es: “Die Welt ist in Gefahr. Um sie zu retten, müssen die Besten der Besten ran. Schlüpfe in die Rolle eines Eliteagenten der Rogue Company und stelle dein Können in verschiedenen Spielmodi unter Beweis.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Seeker bringt hoffentlich frischen Wind auf das Schlachtfeld. Wir sind schon sehr gespannt, wie er sich gegen Dima, Glitch und Co. schlägt.