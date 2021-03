Rust: Seht euch hier 17 Minuten aus der Konsolenversion an

Der Publisher Double Eleven hat kürzlich neue Gameplay-Videos zur Konsolenversion des Survival-Spiels Rust veröffentlicht.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass das Survival-Spiel Rust im Frühjahr für die PS4 und die Xbox One erscheint. Heute wurden nun zwei Gameplay-Videos nachgeschoben, in denen wir die Konsolenversion zu sehen bekommen.

Dazu heißt es: “Das Material präsentiert eine Vielzahl an Möglichkeiten, die im Kampf ergriffen werden können – insbesondere die verschiedenen Loadout-Optionen die ihr herstellen könnt und wie diese eure Herangehensweise an Gruppenkämpfe, sowie Duelle beeinflussen. (In anderen Worten: Es könnte passieren, dass ihr sehr oft sterbt, bis ihr herausgefunden habt, was in eurer Situation am besten funktioniert).”

Das erste Video zeigt 17 Minuten, die auf der PS4 Pro aufgenommen wurden und das zweite Video zeigt 6 Minuten auf der Xbox One X.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Survival” findet ihr hier.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob Rust auch auf der Konsole ein Erfolg wird, schließlich hat das Spiel mittlerweile doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.