Seht euch hier das neueste Konzept-Bild zum kommenden Spiel des Silent Hill-Schöpfers an

Der Schöpfer von Silent Hill hat ein neues Konzept-Bild zu seinem kommenden Spiel veröffentlicht.

Aktuell arbeitet der Silent Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama mit dem im Jahr 2020 gegründeten Bokeh Game Studio an einem neuen Horrorspiel, zu dem es bisher kaum Informationen gibt. Kürzlich wurde aber ein neues Konzept-Bild zum Spiel veröffentlicht, das wir euch nicht vorenthalten möchte.

Erscheinen soll das Spiel erst 2023. Aktuell befindet sioch der Titel in der Prototypenentwicklungsphase. Mit anderen Worten: Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wir erste Spielszenen zu sehen bekommen.

Keiichiro Toyama zum Spiel: “Statt furchteinflößende Dinge zu zeigen, sollte es unsere Position in Frage stellen, den Fakt in Frage stellen, dass wir friedlich zusammenleben. Ich mag es, solche Gedanken in meine Konzepte zu bringen. Ich würde das gerne zum Thema meines nächsten Spiels machen.”

Hier das neue Bild:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, woran Keiichiro Toyama da gerade werkelt. Fest steht, dass es ziemlich unheimlich wird.

