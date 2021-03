Seht euch hier geleakte Spielszenen aus Rainbow Six: Parasite an

in

Kürzlich wurden neue Spielszenen aus dem kommenden Ego-Shooter Rainbow Six: Parasite geleakt.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass eine mögliche Umbenennung des Rainbow Six Siege Spin-offs Rainbow Six: Quarantine ansteht. Mittlerweile wissen wir, dass das Spiel jetzt Rainbow Six: Parasite heißt.

Abgesehen davon findet gerade ein ein Technik-Test der PC-Version statt und daraus wurden bereits die ersten Spielszenen geleakt. Wer Rainbow Six: Parasite also in Aktion sehen möchte, der sollte sich die nachfolgenden Videos nicht entgehen lassen.

Wir gehen davon aus, dass Ubisoft die Videos bald vom Netz nehmen lassen wird. Falls ihr die Spielszenen sehen möchtet, solltet ihr also nicht lange zögern.

Rainbow Six: Parasite spielt mehrere Jahre in der Zukunft des Rainbow Six-Universums. Ihr müsst in 3-Spieler-Coop-PVE-Matches gegen mutierte außerirdische Parasiten antreten, die menschliche Wirte und ihre Umgebung infizieren.

Erscheinen soll das Spiel im Fiskaljahr 2021-2022

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Rainbow Six” findet ihr hier.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen hauen uns noch nicht vom Hocker, aber warten wir mal ab, schließlich stammen die geleakten Spielszenen aus einem Technik-Test.

Quelle: dsogaming.com