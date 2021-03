So beeindruckend sieht The Witcher 3 mit einer 4K-Auflösung und 50 Mods aus

Auf dem YouTube-Kanal “Digital Dreams” wurde ein Video veröffentlicht, in dem wir The Witcher 3 mit einer 4K-Auflösung und mit mehr als 50 Modifikationen zu sehen bekommen.

Und das Ganze sieht wirklich beeindruckende aus. Vor allem die verbesserte Beleuchtung und die angepassten Farben verpassen dem Spiel einen deutlich realistischeren Look. Aber überzeugt euch am besten selbst. Das Video findet ihr etwas weiter unten.

Über diesen Link findet ihr die Liste mit allen Modifikationen, die im Video zum Einsatz kommen. Wenn ihr also wollt, dass The Witcher 3 bei euch aussieht, wie im Video, dann könnt ihr euch die Mods herunterladen.

Wie gefällt euch The Witcher 3 in diesem Look? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Es ist wirklich cool, was mit Modifikationen alles möglich ist. Man sollte aber nicht vergessen, dass das Spiel auch ohne Modifkationen richtig gut aussieht.

Quelle: dsogaming.com