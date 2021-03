Super Smash Bros. Ultimate – Pyra/Mythra steigt heute in den Ring

Nintendo hat angekündigt, dass Pyra/Mythra ab heute in Super Smash Bros. Ultimate verfügbar ist.

Falls ihr Super Smash Bros. Ultimate spielt, dann interessiert es euch sicher, dass heute die Zwei-in-Eins-Kämpferin Pyra/Mythra aus Xenoblade Chronicles 2 als Teil des Kämpfer-Pakets 9 erscheint.

Das Kämpfer-Paket 9 enthält außerdem eine neue Stage und eine Auswahl an zusätzlichen Musikstücken aus Xenoblade Chronicles 2. Und wer wissen möchte, was Pyra/Mythra zu bieten hat, der sollte sich nachfolgendes Video nicht entgehen lassen.

In diesem Video stellt Masahiro Sakurai, der Director der Super Smash Bros.-Serie, das Moveset der Doppel-Kämpferin sowie die neue Stage vor: das Wolkenmeer von Alrest.

Zum Neuzugang heißt es: “Pyra aus Xenoblade Chronicles 2 ist eine legendäre Klinge, eine lebende Waffe der Hauptfigur Rex. Nach einer Reihe dramatischer Ereignisse nimmt sie in dem Rollenspiel die Gestalt von Mythra an, einer weiteren Persönlichkeit, die bis dahin in ihr verborgen war. Die beiden vom Schicksal verbundenen Charaktere sind auch in den Kämpfen von Super Smash Bros. Ultimate unzertrennlich.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema Super Smash Bros. Ultimate haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die Möglichkeit, zwischen Pyra und Mythra zu wechseln, bringt auf jeden Fall frischen Wind in die Arena. Wir sind schon sehr gespannt, wie die Kämpferin bei der Community ankommt.