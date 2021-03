Tales of Arise: Neuer Trailer lässt auf baldigen Release hoffen

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich einen weiteren Trailer zum kommenden Rollenspiel Tales of Arise veröffentlicht.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über das Spiel Tales of Arise berichtet haben. Der Grund dafür: Es gab einfach nichts über das Spiel zu berichten, seit es im Juni 2020 verschoben wurde.

Nun gibt es aber endlich wieder Neuigkeiten. Und zwar hat Bandai im Rahmen des “Tales of”-Festivals 2021 einen neuen Trailer zu Tales of Arise veröffentlicht, der nicht nur neue Szenen aus dem Spiel zeigt, sondern auch verrät, dass es im Frühjahr Neuigkeiten geben wird.

Zum Trailer heißt es: “Der Frühling steht vor der Tür und wir haben hart daran gearbeitet ihn unvergesslich zu machen! Fangt den ersten neuen Blick aus Tales of Arise ein.”

Nun stellt sich nur die Frage, welche Neuigkeiten uns im Frühjahr erwarten. Wir gehen davon aus, dass wir den genauen Release-Termin erfahren, aber sicher ist das nicht.

Zum Spiel heißt es: “Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Legenden und Sagen, die seit unzähligen Generationen überliefert wurden, sind zu Tatsachen geworden und verbargen für die Menschen in Dahna eine grausame Realität. Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Unsere Geschichte beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft zu schaffen. Erlebt das nächste Kapitel der weltberühmten Tales of Serie, Tales of Arise, mit einer neuen Besetzung von Charakteren, überarbeiteten Kämpfen und klassischen Tales of Gameplay-Mechaniken.”

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Hoffentlich wird der Release-Termin bald verkündet, dass wir endlich wissen, wie lange wir noch auf das Spiel warten müssen.