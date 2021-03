Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Side-Scrolling-Brawler für PC und Konsolen angekündigt

in

Dotemu und Tribute Games haben kürzlich den Side-Scrolling-Brawler Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für PC und Konsolen angekündigt.

Cowabunga! Fans der Teenage Mutant Ninja Turtles dürfen sich freuen: Kürzlich haben Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games in Zusammenarbeit mit Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge angekündigt.

Hier handelt es sich um einen Retro-Side-Scrolling-Brawler, in dem ihr als Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello den fiesen Shredder und seinen Foot Clan erledigen müsst. Dazu heißt es: “In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge müssen sich die Turtles in vielen ikonischen TMNT-Schauplätzen bekannten Gegenspielern wie Bebop und Rocksteady stellen, die Krang und Shredder bei ihrem bisher teuflischsten Plan zur Seite stehen. Ausgestattet mit neuen Fähigkeiten, die von klassischen Brawl-Mechaniken inspiriert sind, ist die Truppe bereit dem Foot-Clan kräftig auf die Mütze zu geben und sich durch die Kanalisation, New York City und bis zur Dimension X durchzuprügeln – Na logo!”

Einen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, dafür aber einen Trailer mit ersten Spielszenen, den ihr euch hier ansehen könnt:

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Und mit Streets of Rage 4 hat das Studio bereits bewiesen, dass die klassischen Spielmechaniken auch noch heute unglaublich unterhaltsam sind. Hoffen wir mal, dass Shredder’s Revenge in die selbe Kerbe schlägt.

Freut ihr euch auf das Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen an die Side-Scrolling-Brawler von damals wach. Wir sind guter Dinge, dass uns hier erneut ein tolles Beat ’em up erwartet.