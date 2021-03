The Day Before: Hier sind die neuesten Szenen aus dem Survival-MMO

Der Publisher Mytona und das Studio Fntastic haben ein neues Video zum kommenden Survival-MMO The Day Before veröffentlicht.

Erst Anfang März berichteten wir über neue Szenen aus dem Spiel The Day Before, das an eine Mischung aus The Last of Us und The Division erinnert. Das Ganze sieht sogar so gut aus, dass wir aktuell noch etwas daran zweifeln, dass The Day Before hält, was die bisherigen Spielszenen versprechen.

Versteht mich nicht falsch, ich lasse mich gerne eines Besseren beleheren, aber eine gesunde Skepsis ist in diesem Fall durchaus angebracht. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte euch neue Spielszenen zeigen, die kürzlich veröffentlicht wurden.

Während wir in vorherigen Trailern hauptsächlich Szenen aus einer Stadt zu sehen bekommen haben, ist der Spieler im neuesten Video in der Natur Offroad unterwegs. Hier könnt ihr euch den Clip ansehen:

Wie gefallen euch die bisher veröffentlichten Szenen aus dem Spiel?

Zum Spiel heißt es: “The Day Before ist ein Open-World-Survival-MMO das in einem tödlichen, postpandemischen Amerika spielt, das von fleischhungrigen Infizierten überrannt wird und und Überlebenden, die sich gegenseitig wegen Nahrung, Waffen und Autos töten. Du wachst alleine in einer Welt auf, an die du dich nicht mehr erinnerst und suchst nach Antworten und Ressourcen, um zu überleben.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Survival” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das alles sieht fast schon zu gut aus und darum sind wir noch etwas skeptisch. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gesoannt, das finale Spiel auszuprobieren.