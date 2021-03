The Day Before: Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus dem Survial-MMO an

Der Publisher Mytona hat neue Spielszenen aus dem Survival-MMO The Day Before veröffentlicht.

Erinnert ihr euch noch an das Survial-MMO The Day Before, das wir euch im Januar vorgestellt haben? Kürzlich wurde ein neues Video dazu veröffentlicht, das weitere Spielszenen zeigt.

Und wenn ihr mich fragt, sieht das ganze nicht übel aus. Wenn mir aber jemand sagen würde, dass wir hier Spielszenen aus The Division 2 sehen, würde ich das auch glauben.

Mit anderen Worten: The Day Before wirkt aktuell wie eine Kopie für mich, in die ein paar Survial-Features eingebaut wurden. Aber überzeugt euch am besten selbst, Hier das Video mit den neuen Spielszenen:

Zum Spiel heißt es: “The Day Before ist ein Open-World-Survival-MMO das in einem tödlichen, postpandemischen Amerika spielt, das von fleischhungrigen Infizierten überrannt wird und und Überlebenden, die sich gegenseitig wegen Nahrung, Waffen und Autos töten. Du wachst alleine in einer Welt auf, an die du dich nicht mehr erinnerst und suchst nach Antworten und Ressourcen, um zu überleben.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Survival” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen zwar nicht übel aus, aber für unseren Geschmack erinnert das Ganze zu sehr an The Division. Auf jeden Fall sind wir schon sehr gespannt, was das finale Spiel zu bieten hat.