The Fall: Demnächst gibt es das Sci-Fi-Adventure kostenlos im Epic Games Store

in

Epic Games hat angekündigt, dass es demnächst das Spiel The Fall kostenlos im Epic Games Store gibt.

Ab dem 18. März könnt ihr euch im Epic Games Store das Sci-Fi-Adventure The Fall kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 25. März.

Mit The Fall erwartet euch ein atmosphärisches Adventure, in dem ihr die Rolle einer künstlichen Intelligenz eines Kampfanzuges übernehmt. Diese KI mit dem Namen ARID aktiviert sich nach dem Absturz auf einem unbekannten Planeten. Ihre Aufgabe: Sie muss den bewustlosen Piloten, der im Anzug steckt, beschützen.

Zum Spiel heißt es: “The Fall ist eine einzigartige Kombination aus Adventurespiel Puzzles und Side-Scroller Action, vereint in einer düsteren und atmosphärischen Geschichte. Erkundung wird von höchster Wichtigkeit sein, um Dein Abenteuer zu überleben. Benutze ARIDs Taschenlampe um eine Vielzahl interaktiver Gegenstände zu entdecken. Ist das was Du siehst feindlich gesinnt? Wechsele auf dein Laservisier und sorge für bleihaltige Luft! Mach Dich bereit für eine verstörende Reise in der Du kämpfst, erkundest, Köpfchen beweist und ARIDs Horizont erweiterst, trotz ihrer Vorschriften.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Adventure” findet ihr hier.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein tolles Adventure, mit einer spannenden Story. Wer auf Sci-Fi steht, der sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.