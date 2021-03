“The Suicide Squad”: Seht euch hier den ersten abgefahrenen Trailer an

in

Warner Bros. hat kürzlich den ersten abgefahrenen Trailer zum kommenden DC-Film “The Suicide Squad” veröffentlicht.

DC-Fans dürfen sich freuen, denn mittlerweile wurde der erste Trailer zum kommenden Actionfilm “The Suicide Squad” veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Film erwartet: coole Charaktere, abgefahrene Action und jede Menge Humor.

Abgesehen davon bekommt es das Suicide Squad am Ende des Trailers mit Starro zu tun. Hier handelt es sich um einen sternförmigen Eroberer, der von Planet zu Planet reist, um die Bevölkerung zu versklaven.

Regie führt James Gunn, der zuvor für die “Guardians of the Galaxy”-Filme der Konkurrenz verantwortlich war. Übrigens: Beim Vorgänger aus dem Jahr 2016 führte David Ayer (“End of Watch”, “Sabotage”, “Herz aus Stahl”) Regie.

Zum Film heißt es: “Willkommen in der Hölle aka Belle Reve, das Gefängnis mit der höchsten Sterblichkeitsrate in den USA. Dort werden die schlimmsten Superschurken aufbewahrt und sie tun alles, um herauszukommen – selbst, Mitglied in der super geheimen, super zwiellichtigen Task Force X zu werden. Wie lautet der Auftrag? Eine Reihe von Straftätern zusammenstellen, zu denen Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin und der Lieblingspsycho aller, Harley Quinn, gehören. Dann bewaffnet man sie und wirft sie (wortwörtlich) über der verlassenen und von Feinden besetzten Insel Corto Maltese ab.

Dort müssen sie sich durch einen Dschungel durchschlagen, der vor militanten Feinden und Guerilla-Kräften an jeder Ecke nur so wimmelt. Die Squad hat eine Search-and-Destroy-Mission und nur Colonel Rick Flag ist mit dabei und schaut, ob sie sich benehmen… und Amanda Wallers Regierungstechniker sind in ihren Ohren, die jede Bewegung überprüfen. Wie immer gilt: Eine falsche Bewegung und sie sind tot (ob nun durch ihre Gegner, ein Teammitglied oder Waller selbst). Sollte jemand Wetten annehmen, dann sollte man Geld gegen sie wetten – und zwar gegen alle.”

“The Suicide Squad” läuft voraussichtlich im August 2021 in den deutschen Kinos an.

Das denken wir:

Der erste Trailer macht richtig Spaß. Hoffen wir mal, dass der finale Film auch so gut wird.