Valheim: Mit diesem Trick verbessert ihr eure FPS von 50 auf über 100

Es gibt einen einfachen Trick, mit dem ihr die FPS im Survival-Spiel Valheim deutlich verbessern könnt.

Wenn ihr Valheim spielt und Performance-Probleme habt oder einfach die Leistung des Spiels verbessern wollt, dann hat der Reddit-Nutzer “luEyedillusion” einen sehr nützlichen Trick für euch, mit dem ihr eure Bilder pro Sekunde nach oben schrauben könnt.

Mit diesem Trick hat es der Spieler geschafft, von 50 Bildern pro Sekunde auf 90 bis 110 FPS zu kommen. Ziemlich beeindruckend, oder? Und wie verbessert man nun die Leistung des Spiels?

Das geht ganz easy. Wenn ihr in den Einstellungen “Vollbild” gewählt habt, dann läuft das Spiel nicht wirklich im Vollbildmodus, sondern in einem rahmenlosen Fenster. Wenn es tatsächlich ein Vollbildmodus wäre, würde das Spiel durch Drücken von Alt + Tab minimiert werden. Stattdessen wandert das Spiel nur in den Hintergrund.

Durch einen echten Vollbildmodus kann man die Leistung des Spiels deutlich verbessern und diesen kann man durch die Startoptionen (in Steam) erzwingen. Der Befehl dafür lautet: “-window-mode exclusive -screen-fullscreen”.

Eingeben könnt ihr diesen Befehl durch Klicken der rechten Maustaste auf das Spiel in Steam. Geht dann auf “Eigenschaften” und fügt ihn in die Startoptionen ein.

Erzählt uns in den Kommentaren, ob das Spiel bei euch durch diesen Trick besser läuft.

Das denken wir:

Falls ihr mehr FPS in Valheim haben wollt, solltet ihr diesen Trick auf jeden Fall ausprobieren.

Quelle: pcgamesn.com