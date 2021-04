3 out of 10: Season Two gibt es demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass es 3 out of 10: Season Two demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Heute haben wir mal wieder ein kostenloses Spiel für euch, das euch gefallen könnte, wenn ihr auf Sitcoms steht. Bei 3 out of 10 handelt es sich nämlich um eine spielbare Sitcom und bald gibt es Season Two kostenlos im Epic Games Store. Das Angebot startet am 8. April und läuft dann bis zum 15. April.

In diesem Spiel erlebt ihr die Geschichte der Entwickler des schlechtesten Videospielstudios der Welt. Dazu heißt es: “Bei der Fortführung der Saga ‘3 out of 10’ gibt es weitere Eskapaden und Missgeschicke der schlechtesten Spieleentwickler der Welt. Koffeinierte Superkräfte, sensible KIs sowie rivalisierende Spielestudios stehen den Shovelworks Studios im Weg, wo man sich gerade darum bemüht, endlich mal ein Spiel zu machen, das eine bessere Wertung als „3 out of 10“ bekommt. Wird das Studio es in dieser Saison endlich schaffen?”

Hier der Trailer zur zweiten Staffel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite des Spiels im Epic Games Store.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Epic Games” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Spielprinzip ist unterhaltsam und die Story ist sher witzig. Am besten probiert ihr das Spiel einfach aus. Es lohnt sich.