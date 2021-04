Alex Kidd in Miracle World DX erscheint am 24. Juni

in

Publisher Merge Games und Entwickler Jankenteam haben verraten, dass Alex Kidd in Miracle World DX am dem 24. Juni erscheint.

Heute haben wir eine gute Nachricht für alle Fans von Alex Kidd. Im Juni letzten Jahres wurde ja Alex Kidd in Miracle World DX angekündigt und kürzlich wurde nun endlich der Release-Termin verraten.

So soll die Neuauflage des Klassikers aus den 80ern am 24. Juni für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S und Nintendo Switch zu einem Preis von 19,99 Euro erscheinen.

Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihreuch hier ansehen könnt:

Im selben Zug wurde auch eine Signature Edition angekündigt, die ab sofort vorbestellbar ist. Hier der Inhalt der Sonderedition:

Eine Alexx Kidd in Miracle World-Sammlerbox

Eine physische Ausgabe des Spiels

Ein Echtheitszertifikat

Ein Artbook

Den Soundtrack auf CD

Einen Schlüsselanhänger

Jankenpon-Karten

Anstecknadeln

Ein Sonnenstein-Medaillon mit dazugehöriger Tasche

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus der Neuauflage sehen ziemlich cool aus. Hier erwartet uns ein unterhaltsames Jump and Run der alten Schule.