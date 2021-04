Alien: Isolation und Hand of Fate 2 gibt es demnächst kostenlos

in

Epic Games hat angekündigt, dass es Alien: Isolation und Hand of Fate 2 demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Ab dem 22. April bietet Epic Games die Spiele Alien: Isolation und Hand of Fate 2 gratis zum Download an. Das Angebot gilt dann bis zum 29. April. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den Spielen.

Alien: Isolation

“Als sie die Erde verließ, versprach Ellen Ripley ihrer Tochter, sie würde rechtzeitig zurückkehren, um ihren 11. Geburtstag zu feiern. Sie sollte es nie schaffen.

Fünfzehn Jahre nach den nach den Ereignissen in Alien™ begibt sich Ellen Ripleys Tochter Amanda in einen verzweifelten Kampf ums Überleben in einer Mission, auf der sie die Wahrheit um das Verschwinden ihrer Mutter zu enthüllen versucht.

Du eiferst als Amanda durch eine zusehends explosivere Welt und wirst von allen Seiten mit einer panisch verzweifelten Bevölkerung und einem unberechenbaren, skrupellosen Alien konfrontiert.”

Hand of Fate 2

“Ein neuer Held wagt es, den Kartengeber in Hand of Fate 2 herauszufordern! Meistere ein lebendiges Brettspiel mit unendlich oft wiederspielbaren Quests – schalte neue Karten frei, gestalte dein Abenteuer, und besiege deine Feinde in gnadenlosen Echtzeitkämpfen!”

Hier erwarten uns zwei sehr unterhaltsame Spiele, die man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn sie kostenlos angeboten werden.