Aloy aus Horizon Zero Dawn geht jetzt auch in Fortnite auf die Jagd

Epic Games hat angekündigt, dass dass Aloy aus Horizon Zero Dawn in Fortnites neuer “Urzeit”-Saison verfügbar sein wird.

Seit wenigen Tagen ist Fortnite Kapitel 2 – Saison 6 “Urzeit” verfügbar und passend dazu wurde nun Aloy aus dem PlayStation-Hit Horizon Zero Dawn als Skin veröffentlicht.

Dazu heißt es: “Ab dem 16. April 2021 werden fantastische Gegenstände aus Horizon Zero Dawn in Fortnite erscheinen; darunter das Outfit ‘Aloy’ mit dem Rücken-Accessoire ‘Lohebehälter’, der Spitzhacke ‘Aloys Speer’, dem Hängegleiter ‘Grauhabicht’, der Lackierung ‘Schildweberin’, dem Emote ‘Herz in Sicht’ und dem Ladebildschirm ‘Aloy die Himmelsbeobachterin’ (nur im Paket).”

Hier ein Bild der neuen Gegenstände:

Übrigens: Als Bonus für PlayStation 5-Spieler schalten alle, die das Outfit “Aloy” besitzen und Fortnite auf PlayStation 5 spielen, den Stil “Eisjägerin Aloy” frei.

Und wer am 14. April am Aloy Cup teilnimmt, der hat die Chance, den Skin schon vorab freizuschalten. Die besten Teams aus jeder Region erhalten nämlich das “Horizon Zero Dawn”-Paket, noch bevor es im Item-Shop verfügbar ist.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Ankündigung.

Was haltet ihr von diesem Skin? erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Epic wird nicht müde, was neue Skins für Fortnite betrifft. Wir sind schon gespannt, welche Kooperation die Verantwortlichen als nächstes planen.