Apex Legends Legacy: Seht euch hier den Trailer zur Season 9 an

in

EA und Respawn Entertainment haben kürzlich den Launch-Trailer zu Apex Legends Legacy, der 9. Season des Battle-Royale-Shooters, veröffentlicht.

Am 4. Mai geht mit Apex Legends Legacy die Season 9 in Apex Legends an den Start und um uns schon mal darauf vorzubereiten, wurde mittlerweile der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr etwas weiter unten findet.

Mit der neuen Season schließt sich die Legende Valkyrie dem Kampf an. Sie wird als mutige, ungestüme, feurige und leidenschaftliche Kairi Imahara beschrieben, die im Schatten ihres Vaters aufwuchs. Abgesehen davon wird mit dem Bocek-Bogen eine neue Waffe eingeführt. Darüber hinaus dürft ihr euch auf eine erneuerte Map und einen neuen Arena-Modus freuen.

Zur Season 9 heißt es: “Diese bringt die Legenden dorthin zurück, wo alles begann – mit ein wenig Untergrund-Härte – und fordert jeden Spieler auf, seinen Wert in der Arena zu beweisen. Die neue Legende Valkyrie kann den Himmel beherrschen und Raketen auf ihre Feinde niederregnen lassen und die anderen Legenden müssen Valkyrie mit ihren individuellen Fähigkeiten entgegentreten.”

Hier der Trailer zur Season 9:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Battle Royale” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Bisher lässt sich nocht nicht viel über die neuen Inhalte sagen, aber Valkyrie bringt mit Sicherheit wieder frischen Wind auf das Schlachtfeld. Wir sind schon gespannt, wie sie sich so gegen die anderen Legenden schlägt.