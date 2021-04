Apex Legends: Vermächtnis – Neuer Trailer stellt die Fähigkeiten von Valkyrie vor

in

Respawn Entertainment und EA haben kürzlich einen Trailer veröffentlicht, in dem die Fähigkeiten der neuen Legende Valkyrie vorgestellt werden.

In wenigen Tagen startet mit Vermächtnis die Season 9 im Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Dann dürfen wir uns unter anderem auf Arenen, einen neuen permanenten 3-gegen-3-Modus, eine neue Waffe, ein Olympus-Kartenupdate und die fliegende Legende Valkyrie freuen.

Und wenn ihr wissen wollt, was Valkyrie so auf dem Kasten hat, solltet ihr euch nachfolgenden Trailer ansehen, in dem ihre Fähigkeiten vorgestellt werden. Valkyrie besitzt folgende Fähigkeiten:

Passiv: VTOL-Düsen – Spieler nutzen Valkyries Jetpack, um neue oder hoch gelegene Positionen einzunehmen und ihre Gegner auszukundschaften. Der Düsen-Treibstoff ist begrenzt, füllt sich aber im Laufe der Zeit wieder auf.

– Spieler nutzen Valkyries Jetpack, um neue oder hoch gelegene Positionen einzunehmen und ihre Gegner auszukundschaften. Der Düsen-Treibstoff ist begrenzt, füllt sich aber im Laufe der Zeit wieder auf. Taktisch: Raketenschwarm – Valkyrie feuert einen Schwarm aus Raketen ab, die den Feind verletzen und irritieren.

– Valkyrie feuert einen Schwarm aus Raketen ab, die den Feind verletzen und irritieren. Ultimativ: Himmelssprung – Damit heben Spieler ab, um große Entfernungen zu überwinden – und können sogar ihr gesamtes Squad in Sicherheit bringen.

Apex Legends: Vermächtnis erscheint am 4. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Apex Legends haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Valkyrie hat auf jeden Fall ein paar ziemlich coole Tricks auf Lager. Mal sehen, wie sie sich so auf dem Schlachtfeld schlägt.