Biomutant: Im neuesten Trailer bekommt ihr die wunderschöne Spielwelt zu sehen

THQ Nordic hat einen neuen Trailer zum kommenden Kung-Fu-RPG Biomutant veröffentlicht.

In wenigen Wochen erscheint endlich das postapokalyptisches Kung-Fu-RPG Biomutant und um euch schon mal auf den Release vorzubereiten, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, wie schön die Spielwelt aussieht.

Cool: Alles, was man in diesem Trailer hören und sehen kann, wurde im Spiel aufgenommen. Mit anderen Worten: Hier wurde nichts geschönt. Und das ist auch gar nicht nötig, denn das Spiel sieht nicht nur verdammt gut aus, sondern hört sich auch sehr gut an. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier der Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Biomutant ist ein postapokalyptisches Kung-Fu-RPG in einer offenen Welt mit einem einzigartigen Martial-Arts-Kampfsystem, welches dich Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen kombinieren lässt.

Eine Seuche zerstört das Land und aus den Wurzeln des Lebensbaumes sickert der Tod. Erforsche eine Welt im Umbruch und entscheide ihr Schicksal – wirst du sie retten oder in eine dunkle Zukunft führen?”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Biomutant erscheint am 25. Mai für PC und Konsolen. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Biomutant sieht wirklich großartig aus. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Titel auch spielerisch überzeugen kann.