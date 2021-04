Bloodborne 2: Dieser Fan-Trailer ist absolut großartig

Auf dem YouTube-Kanal von “Garden of Eyes” wurde kürzlich ein beeindruckender Fan-Trailer zu Bloodborne 2: Blood Hunt verföffentlicht.

Um gleich mal Verwirrung zu vermeiden: FromSoftware hat Bloodborne 2 bisher nicht offiziell angekündigt. Beim nachfolgenden Video zu Bloodborne 2 handelt es sich einfach nur um einen Fan-Trailer von “Garden of Eyes”, der jedoch sehr gut gemacht ist,

In der Videobeschreibung heißt es: “Die Fortsetzung spielt nach den Ereignissen des ersten Spiels, in dem der namenlose Jäger die Quelle des Traums, die namenlose Mondpräsenz, besiegt und in eine höhere Ebene übergegangen ist, um den Beginn einer neuen Kindheit einzuläuten. Nachdem er während der letzten Jagd große Mengen des Alten Blutes verbraucht hatte, war sein ‘Aufstieg’ nicht rein und hat die Geburt einer neuen Rasse verursacht: Die Großen Bestien. Mit seinen letzten Fetzen Menschlichkeit muss er erneut die Hilfe von Jägern anfordern und sie in die Zeit zurückschicken, in der alles begann.”

Hört sich gut an? Sieht auch so aus. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob und wenn ja, wann wir uns auf Bloodborne 2 freuen können.