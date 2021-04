Capcom enthüllt weitere Details zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Capcom hat kürzlich weitere Details zum kommenden Spiel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin enthüllt.

Im Rahmen eines digitalen Monster Hunter-Events hat Capcom neue Informationen zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin bekannt gegeben. Abgesehen davon wurde ein weiteren Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Unter anderem wurde verraten, dass mit Lilia und Reverto zwei beliebte Charaktere aus dem originalen Monster Hunter Stories zurückkehren. Dazu heißt es: “Das Duo will Ausmerzflügel-Ratha, den Begleiter des jungen Riders, fangen, bevor dieser seine zerstörerische Kraft entfesselt, von der in der Prophezeiung ‘Wings of Ruin’ erzählt wird. Dicht auf den Fersen des Duos ist eine Gruppe aus Jäger:innen und Riders, die Ausmerzflügel-Ratha für ihre eigenen Zwecke fangen wollen. Mehr Details zu den Beziehungen der Charaktere zueinander und zur Frage, ob Spieler:innen, entweder ihre Freund:innen oder die Welt retten müssen, werden in Kürze bekannt gegeben.”

Im selben Zug enthüllte Capcom erste Details des überarbeiteten rundenbasierten Kampfsystems. So kommen die drei Hauptattacken-Typen Leistung, Geschwindigkeit und Technik aus Monster Hunter Stories auch in der Fortsetzung zum Einsatz.

Abgesehen davon müsst ihr den richtigen Waffentyp, das Element und die Fertigkeiten meistern, um immer größere Bedrohungen zu überwinden. Man muss das individuelle Kampfmuster jedes Monsters studieren und den richtigen Angriffsstil wählen, um das jeweilige Monster zu besiegen.

Weiter heißt es: “Zusätzlich können gegnerische Monster auf ihren Pfaden gestoppt werden, indem gezielt bestimmte Körperteile angegriffen oder gemeinsam mit dem hilfreichen Monstie Doppelangriffe ausgeführt werden. Im Verbund mit dem Monstie und anderen Kampfgefährt:innen können verheerende Bindungsfähigkeiten entfesselt werden, die das Potenzial haben, den gesamten Ablauf des Kampfes zu verändern. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin kann ab sofort als digitale Standardedition für Nintendo Switch vorbestellt werden.”

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen, der neue Details zur Handlung des Spiels zeigt:

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint am 9. Juli für PC und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Hier erwarten uns spannende Kämpfe und eine interessante Story. Fans der Reihe werden mit Wings of Ruin sicher auf ihre Kosten kommen.