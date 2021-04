Capcom kündigt The Great Ace Attorney Chronicles an

Kürzlich hat Capcom das Spiel The Great Ace Attorney Chronicles für PC, PS4 und Nintendo Switch angekündigt.

Capcom hat The Great Ace Attorney Chronicles für den Westen angekündigt. Dieses Paket besteht aus den beiden zuvor japanexklusiven Spielen The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve.

Die Geschichte dreht sich um Ryunosuke Naruhodo, einen Vorfahren von Phoenix Wright, dem Hauptprotagonist der Ace Attorney Gerichtssaal-Abenteuerserie. Zum Spiel heißt es: “Spieler:innen übernehmen in The Great Ace Attorney Chronicles die Rolle eines Verteidigers, um Beweise aufzuspüren, vor Gericht zu streiten und eine gerechte Entscheidung zu gewährleisten. Mit neu aufgenommenen, englischen Stimmen enthält The Great Ace Attorney Chronicles die Spiele The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, welche bisher ausschließlich in Japan erhältlich waren.”

The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und den PC über Steam.

Hier eine Video-Nachricht von Shu Takumi, dem Director der Ace Attorney-Serie, zur Ankündigung von The Great Ace Attorney Chronicles:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Cool, dass The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve jetzt auch hierzulande erscheinen. Fans müssen schon viel zu lange darauf warten.