Chernobylite erscheint im Juli für PC, PS4 und Xbox One – später für PS5 und Xbox Series

Das Studio The Farm 51 hat angekündigt, dass das Survival-Horror-Spiel Chernobylite im Juli dieses Jahres erscheint.

Ursprünglich hätte Chernobylite ja bereits im ersten Quartal 2021 erscheinen sollen. Das Spiel wurde jedoch in das zweite Quartal verschoben. Mittlerweile wurde verkündet, dass der Release für PC, PS4 und Xbox One im Juli stattfinden soll. Für PS5 und Xbox Series erfolgt der Release später.

In einem Update auf Steam heißt es dazu: “Wir können endlich enthüllen, dass die Tore zur Sperrzone in Chernobylite im Juli dieses Jahres auf den beliebtesten Spielplattformen geöffnet werden! PlayStation 5 und Xbox Series X / S-Versionen sind für die spätere Veröffentlichung in diesem Jahr geplant.”

Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer mit neuen Spielszenen veröffentlicht. Diesen könnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Wer auf S.T.A.L.K.E.R. steht, der sollte unbedingt einen Blick auf Chernobylite werfen. Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.