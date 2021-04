Da arbeitet jemand an einer Wallrun-Mod für Cyberpunk 2077

in

Der Modder “Saturne” arbeitet gerade an einer Wallrun-Modifikation für das Rollenspiel Cyberpunk 2077.

CD Projekt präsentierte im Rahmen der E3-Gameplay-Demo im Jahr 2018 eine Wallrun-Mechanik in Cyberpunk 2077, die es leider nicht ins finale Spiel schaffte. Dafür arbeitet “Saturne” gerade an einer Mod für das Rollenspiel, die es ermöglicht, an den Wänden von Night City entlang zu laufen.

Um die Modifikation zu demonstrieren, veröffentlichte “Saturne” ein kurzes Video, in dem wir zu sehen bekommen, wie der Wallrun aussieht. Und wenn ihr mich fragt, funktioniert die Mod ziemlich gut. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier das Video:

Downloaden könnt ihr euch die Mod über diesen Link. Man sollte jedoch erwähnen, dass es sich hier noch um eine Work-in-Progress-Modifikation handelt. Es kann also noch zu Problemen kommen.

Das denken wir:

Cool, dass es der Wallrun dank der Modding-Community nun schließlich doch noch ins Spiel geschafft hat.

