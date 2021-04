Das Fan-Spiel Stalker: Legacy of Times wurde eingestellt

Kürzlich wurde verkündet, dass das von S.T.A.L.K.E.R. inspirierte Fan-Spiel Stalker: Legacy of Times eingestellt wurde.

Im Oktober 2019 berichteten wir über das vielversprechende Fan-Spiel Stalker: Legacy of Times, das auf Basis der CryEngine 2 entstanden ist. Nun wurde das Spiel leider eingestellt. Es befand sich seit 2016 in der Entwicklung.

Offiziell heißt es zur Einstellung: “Hallo Freunde. Damit ist unsere Reise zu Ende. Nicht genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber was kann ich tun? Ich teile das intimste. Das, was mich in den letzten 3-4 Jahren angetrieben hat. Vielen Dank, dass ihr uns die ganze Zeit unterstützt habt. Es ist sehr schön. Vielen Dank an alle, die an uns geglaubt und geholfen haben. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch im Stich gelassen habe, aber die Realität ist manchmal unfair.”

Dafür bietet das Team aber zumindest den letzten Build zum Download an. Dieser Beta-Build bietet unter anderem Mechanismen zum Extrahieren von Artefakten, Strahlung und Gasmasken. Er enthält auch Anomalien und Schrauben, sowie physikbasierte Anomalien.

Ihr könnt euch Stalker: Legacy of Times über diesen Link herunterladen.

Das denken wir:

Das ist wirklich schade. Das Projekt machte bisher einen sehr guten Eindruck. Dann gedulden wir uns eben weiter, bis endlich S.T.A.L.K.E.R. 2 erscheint.

Quelle: dsogaming.com