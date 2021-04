Das Retro-Adventure Tales of the Neon Sea gibt es jetzt kostenlos

Epic Games bietet das Spiel Tales of the Neon Sea für begrenzte Zeit kostenlos im Epic Games Store an.

Wenn ihr auf Retro-Adventures steht, habe ich heute etwas für euch: Tales of the Neon Sea. Dieses Spiel könnt ihr euch aktuell kostenlos im Epic Games Store holen. Ihr solltet aber nicht zu viel zeit verlieren, denn das Angebot endet bereits am 8. April um 17:00 Uhr.

In Tales of the Neon Sea erwartet euch ein Detektivabenteuer im Retro-Stil, in dem ihr Rätsel lösen und Nachforschungen anstellen müsst. Dazu heißt es: “Zu einer uns nicht bekannten Zeit leben Bewusstsein erlangte Roboter und Menschen gemeinsam, doch nebeneinander her. Sie misstrauen einander, gleichzeitig hängt beider Existenz voneinander ab. Enttäuscht von der Polizeiarbeit hält sich der pensionierte Protagonist als Privatdetektiv über Wasser, er lebt von Fall zu Fall, und da viel Geld seiner Trinkerei zum Opfer fällt, oft auch von der Hand in den Mund. Die Stadt, in der wir uns befinden, wurde einst ewige Lichterstadt genannt, doch heute verschlucken die habgierigen Schatten der darüber liegenden Himmelsstadt alles Licht und Hoffnung spendende. In einer Bar stolpert der Protagonist über einen Vermisstenfall, nicht ahnend, dass im Zuge der Nachforschungen sein Weg erneut den eines lang gesuchten mörderischen Dämonen kreuzen würde. Verstaubte Erinnerungen werden wach gerufen, vor uns mögen Jahre des Widerstands liegen…”

Das Cyberpunk-Setting und die Retro-Grafik passen wirklich gut zusammen. Abgesehen davon ist das Spielprinzip interessant und die Story spannend. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel ansehen:

Herunterladen könnt ihr euch Tales of the Neon Sea über diesen Link.

