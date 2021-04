Das sind die PlayStation Plus-Spiele im April 2021

Sony hat die PlayStation Plus-Spiele vogrstellt, über die sich Abonnenten im April 2021 freuen dürfen.

Wer PlayStation Plus abonniert hat, der darf sich im April wieder auf richtig coole Spiele freuen. Ab dem 6. April bekommt ihr nebem dem Action-Adventure Days Gone auch das Zombie-Spiel Zombie Army 4: Dead War und Oddworld: Soulstorm für die PS5. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den jeweiligen Spielen.

Oddworld: Soulstorm | PS5

“Abe aus Oddworld kehrt in diesem Action-Abenteuer-Platformer zurück, der direkt nach den Ereignissen von Oddworld: New ‘N’ Tasty aus dem Jahr 2014 spielt. Nachdem Abe einen Wandel vom ahnungslosen Rädchen in der Maschinerie eines Großkonzerns zu einem Helden und Hoffnungsträger durchgemacht hat, muss er seine Mudokon-Artgenossen jetzt mit allen Mitteln retten. Sammelt Anhänger, nutzt eure Waffen und löst Rätsel, um zu überleben oder Vorräte zu plündern und euch so auszustatten, dass ihr alle eure Freunde befreien könnt. In Oddworld: Soulstorm werdet ihr verstehen, wie wichtig es ist, Probleme gemeinsam zu lösen, mit denen eine Person allein nicht fertig wird.”

Days Gone | PS4

“Begebt euch als Vagabund und Kopfgeldjäger Deacon St. John in die trostlose offene Welt des pazifischen Nordwestens, in der nur das Recht das Stärkeren gilt. Trotzt den Gefahren der holprigen Straße auf eurem vertrauten Motorrad und stellt euch Schwärmen von hirnlosen, wilden Freakern – und ebenso schrecklichen Menschen. Unvorhersehbares Wetter und unterschiedliche Tages- und Nachtzeiten können zu unglaublichen Gefahren und erschreckenden Überraschungen führen … und jeder will euch tot sehen. Entwickelt eure Strategien, während ihr Waffen und Fähigkeiten anpasst, euch Fallen ausdenkt und euer Motorrad aufrüstet, um in der gnadenlosen Wildnis zu überleben.”

Zombie Army 4: Dead War | PS4

“Hitlers Horden sind zurück und haben noch nicht genug – in diesem nervenaufreibenden Shooter der Macher von Sniper Elite 4. Im Europa der 1940er Jahre erwarten euch abnormale, okkulte Feinde, epische Waffen und eine adrenalingeladene neue Kampagne für 1–4 Spieler**. Ihr kämpft darum, die Menschheit vor einer Armee an Untoten zu retten. Setzt die alternative Geschichte der Zombie Army-Trilogie in riesigen neuen Leveln fort und enthüllt einen finsteren Plan, der die Brigade der Überlebenden durch Italien und darüber hinaus führt.”

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “PlayStation Plus” findet ihr hier.

Das denken wir:

Hier erwarten uns drei richtig gute Spiele, die sich PlayStation Plus-Abonnenten auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Quelle: blog.de.playstation.com