Days Gone erscheint am 18. Mai für den PC

Sony hat angekündigt, dass das Zombie-Survival-Spiel Days Gone am 18. Mai für den PC erscheint.

Kürzlich wurde endlich der Release-Termin der PC-Version von Days Gone verraten. Demnach erscheint das Spiel am 18. Mai. Mit dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Features der PC-Version vorstellt.

Kevin McAllister, Online Community Specialist bei Bend Studio, sagt dazu: “Wir freuen uns sehr, euch mit unserem Features-Trailer einen ersten Blick auf Days Gone für PC zu gewähren. Macht euch ein Bild davon, welche PC-Funktionen euch erwarten, wenn ihr am 18. Mai 2021 zum ersten Mal den Rechner hochfahrt, um Days Gone zu spielen. Days Gone ist ab sofort bei einer Reihe an digitalen Händlern, darunter Steam und dem Epic Games Store, vorbestellbar.”

PC-Spieler dürfen sich unter anderem über Ultra-Breitbild-Support, eine unbegrenzte Bildfrequenz und eine verbesserte Grafik freuen. So sieht das Ganze in Aktion aus:

Und wenn ihr plant, euch Days Gone für den PC zu holen, dann könnt ihr über diesen Link überprüfen, ob euer Computer leistungsstark genug ist, um das Spiel ruckelfrei darzustellen.

