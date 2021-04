Demnächst gibt es Deponia: The Complete Journey kostenlos im Epic Games Store

Epic Games hat angekündigt, dass es demnächst Deponia: The Complete Journey kostenlos im Epic Games Store gibt.

Falls ihr mal wieder Lust auf ein Adventure habt, dann solltet ihr in den kommenden Tagen einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort gibt es Deponia: The Complete Journey bald kostenlos.

Zum Spiel heißt es: “Müll, Müll und noch mehr Müll. Das Leben auf dem Schrottplaneten Deponia ist nicht gerade ein Zuckerschlecken. Kein Wunder also, dass Rufus die Nase voll hat und mit einem haarsträubenden Plan nach dem anderen versucht, diesem trostlosen Ort zu entkommen.

Als Rufus bei einem seiner Fluchtversuche Goal kennenlernt und sich nicht nur in die schöne Frau aus Elysium verliebt, sondern sie auch gleich noch versehentlich aus ihrem komfortablen Sternenkreuzer schnurstracks auf den tristen Müllplaneten schubst, fasst er sogleich einen neuen brillanten Plan: Er will Goal zurück in die schwebende Stadt Elysium bringen – und wenn er schon dabei ist, kann er auch gleich in die Rolle ihres schmierigen Verlobten Cletus schlüpfen, der ihm aus irgendeinem Grund zum Verwechseln ähnlich sieht. Und so beginnt ein spannendes Abenteuer …”

Das Angebot startet am 15. April und läuft bis zum 22. April.

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite des Spiels im Epic Games Store.

Übrigens: Neben Deponia werden ab dem 15. April auch die Spiele Ken Follett’s The Pillars of the Earth und The First Tree kostenlos angeboten.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein unterhaltsames Adventure, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Vor allem dann nicht, wenn es kostenlos ist.