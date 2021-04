Der rundenbasierte Ego-Shooter Lemnis Gate erscheint auch für PS5 und Xbox Series

in

Der Publisher Frontier Foundry und das Studio Ratloop Games Canada haben angekündigt, dass das Spiel Lemnis Gate auch für PS5 und Xbox Series erscheint.

Der rundenbasierte strategische Ego-Shooter Lemnis Gate wurde im letzten Jahr für PC und Last-Gen-Konsolen angekündigt und kürzlich wurde nun bestätigt, dass der Titel auch für PS5 und Xbox Series X|S erscheint.

Im Spiel besteht eure Aufgabe darin, Gegner in einer 25-sekündigen Zeitschleife mit fünf abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen zu besiegen. Dazu heißt es: “Meistere dabei die einzigartigen Fähigkeiten der unterschiedlichen Weltraumagenten. Lemnis Gate spielt mit der Zeit und kombiniert rundenbasierte Strategie mit taktischem Egoshooter-Gameplay, um für eine unglaublich intensive Mehrspielererfahrung zu sorgen. Stürz dich in den vierdimensionalen Kampf und beweise, dass du nicht nur aus Muskeln bestehst.”

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das Spiel soll im Sommer erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Dieses Spiel bringt auf jeden Fall frischen Wind ins Ego-Shooter-Genre. Aber ob das Konzept aufgeht, lässt sich aktuell noch nicht sagen.