Destruction AllStars: Das erwartet euch in Season 1 Überflieger

Das Studio Lucid Games hat kürzlich neue Infos zur Season 1 Überflieger des Spiels Destruction AllStars veröffentlicht.

Spieler von Destruction AllStars haben Grund zur Freude, denn die Season 1 Überflieger geht demnächst an den Start. Und damit ihr wisst, was die erste Season zu bieten hat, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Unter anderem dürft ihr euch auf die aus Schottland stammende Fahrerin Alba freuen, die vor sich Blocker aus dem Boden hervorrufen kann. Abgesehen davon kann sie mit ihrem Heldenfahrzeug Claymore einen Laserstrahl gegen ihre Kontrahenten einsetzen.

Darüber hinaus wurde auch der AllStar-Pass angekündigt, mit dem ihr im Online-Multiplayer kosmetische Objekte erhaltet. Aber damit noch nicht genug: Season 1 bringt auch den Modus Blitz ins Spiel, der etwa in der Mitte der ersten Saison verfügbar wird.

Dazu heißt es: “Bei diesem Modus kommt es darauf an, im Spiel geschickt als Team zu agieren. Im Wesentlichen ist Blitz eine Weiterentwicklung von Massaker (unserer Version des klassischen Deathmatches), bei der vier Teams aus jeweils drei AllStars gegeneinander antreten. Allerdings besteht Blitz – im Gegensatz zu einer Partie Massaker – aus kurzen, intensiven und adrenalingeladenen Runden. Um diese Runden zu gewinnen, kommt es darauf an, als erstes Team eine festgelegte Punktzahl zu erreichen. Das Team, das eine bestimmte Anzahl an Runden gewonnen hat, gewinnt das Match!”

Hier der Trailer zur Season 1:

Das denken wir:

Die erste Season verspricht auf jeden Fall viel Chaos in der Arena. Wir sind schon sehr gespannt, ob es die Entwickler mit den neuen Inhalten schaffen, die Spieler auch auf lange Sicht bei der Stange zu halten.