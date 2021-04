Die Macher von Mortal Kombat und Injustice arbeiten angeblich an einem Marvel-Kampfspiel

in

Angeblich arbeiten die Macher von Mortal Kombat und Injustice gerade an an einem Marvel-Kampfspiel.

Kann es sein, dass NatherRealm gerade an einem Marvel-Kampfspiel arbeitet? Wenn man dem Leaker Daniel Richtman (via Stealth Optional) glauben kann, dann ja. Er behauptet nämlich, dass die Macher von Mortal Kombat und Injustice an einem Marvel-Kampfspiel für PS5 und Xbox Series arbeiten. Details gibt es zwar kaum, aber angeblich wird der Titel bereits produziert.

Da Disney bestrebt ist, die Reichweite der eigenen IPs durch Videospiele zu erweitern und NetherRealm einfach verdammt gut Kampfspiele macht, würde es uns nicht überraschen, wenn das Studio tatsächlich an einem Marvel-Kampfspiel arbeitet.

Angeblich arbeitet ja NetherRealm auch an Injustice 3, aber wenn das Gerücht mit dem Marvel-Kampfspiel stimmt, dann kann es gut sein, dass der Titel etwas weiter nach hinten rutscht.

Sollte es weitere Neuigkeiten zu diesem Gerücht geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein Marvel-Kampfspiel von NetherRealm? Nur her damit!

Quelle: comicbook.com