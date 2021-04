Ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic befindet sich Berichten zufolge in Entwicklung

Anscheinend befindet sich gerade ein Remake des Klassikers Star Wars: Knights of the Old Republic in der Mache.

Es machen ja schon länger Gerüchte die Runde, dass an einem Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic gearbeitet wird, aber jetzt haben wir von Jason Schreier von Bloomberg sozusagen eine Bestätigung dafür bekommen.

Im Rahmen der “MinnMaxShow” wurde Jason Schreier gefragt, ob sich ein Remake in der Mache befindet und er bestätigte das. Leider werden keine weiteren Details dazu genannt. Mit anderen Worten: Wir können uns nun ziemlich sicher sein, dass das Remake kommt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Übrigens: Wir berichteten bereits im Januar 2020 über ein mögliches Remake. Damals hieß es, dass das Projekt Elemente aus den ersten beiden Spielen integrieren würde, um bestimmte Dinge in den aktuellen Star Wars-Kanon aufzunehmen.

Würdet ihr euch über ein Remake freuen? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic? Nur her damit!

Quelle: dsogaming.com