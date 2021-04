Gerücht: Crytek arbeitet an Ryse 2

in

Kürzlich ist ein neues Gerücht aufgetaucht, laut dem das Studio Crytek an dem Actionspiel Ryse 2 arbeitet.

Bereits im November letzten Jahres berichteten wir über einen Leak, der zahlreiche Titel enthüllte, an denen Crytek angeblich arbeitet. Darunter befand sich auch Ryse Next. Nun gibt es ein neues Gerücht, laut dem Ryse: Son of Rome wohl eine Fortsetzung spendiert bekommt.

Dieses Gerücht stammt von Shpeshal Ed von XboxEra, der in einem aktuellen Podcast über das Spiel spricht. Und zwar kontaktierte ihn jemand und sagte, dass tatsächlich ein neues Ryse in der Mache sei. Er bekam Material zu Gesicht, dass ihn glauben lässt, dass die ungenannte Quelle die Wahrheit sagt.

Was besonders interessant ist: Ryse 2 soll angeblich ein Multiplattform-Titel werden. Es soll also nicht nur für den PC und die Xbox Series erscheinen, sondern auch für die PlayStation.

Weitere Details zum Spiel wurden aber leider nicht genannt. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Was würdet ihr von einem neuen Ryse halten? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Ryse: Son of Rome ist wirklich ein tolles Spiel. Wir würden uns sehr über eine Fortsetzung freuen.