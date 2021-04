Holt euch Horizon Zero Dawn jetzt kostenlos für PS4 und PS5

Sony bietet das Actionspiel Horizon Zero Dawn von Guerilla Games für PS4 und PS5 aktuell kostenlos im PlayStation Store an.

Falls ihr Horizon Zero Dawn schon immer mal spielen wolltet, habe ich heute eine sehr gute Nachricht für euch: Sony bietet die Complete Edition von Horizon Zero Dawn im Rahmen der “Play at Home”-Initiative kostenlos an. Dieses Angebot gilt bis zum 15. Mai.

Die Complete Edition enthält:

• Horizon Zero Dawn.

• Die Erweiterung The Frozen Wilds.

• Carja-Sturmrangerin-Outfit und Carja-Machtbogen.

• Carja-Händlerin-Paket.

• Banuk-Pionierin-Outfit und Banuk-Erlegerin-Bogen.

• Banuk-Reisende-Paket.

• Nora-Hüterin-Paket.

• Digitales Artbook.

• PS4™-Design.

Zum Spiel heißt es: “In einem Zeitalter, in dem die Maschinen das Land beherrschen und die Menschheit keine herrschende Spezies mehr ist, bricht eine junge Jägerin namens Aloy zu einer Reise auf, um ihre Bestimmung zu finden.

In einer opulenten, postapokalyptischen Welt, in der die Natur die Ruinen einer vergessenen Zivilisation zurückerobert hat, leben kleine Gruppen von Menschen als primitive Stämme von Jägern und Sammlern. Ihre Herrschaft über die neue Wildnis wurde von den Maschinen usurpiert – furchterregende mechanische Kreaturen unbekannter Herkunft.”

Das denken wir:

Horizon Zero Dawn sollte man sich nicht entgehen lassen – vor allem dann nicht, wenn es kostenlos ist.