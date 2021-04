Idle Champions of the Forgotten Realms: Demnächst könnt ihr ein Add-on im Wert von 100 US-Dollar abstauben

Epic Games bietet für das Strategiespiel Idle Champions of the Forgotten Realms demnächst kostenlos ein Add-on im Wert von 100 US-Dollar an.

Falls ihr das Strategiespiel Idle Champions of the Forgotten Realms zockt, dann solltet ihr in den nächsten Tagen mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort könnt ihr demnächst ein Add-on im Wert von 100 US-Dollar abstauben.

Die Rede ist vom Paket “Berühmte Helden”, das zeitlich begrenzt vom 29. April 2021 bis zum 6. Mai 2021 angeboten wird. Hier die Inhalte des Pakets:

Freischaltungen für folgende Champions: Spurt (Slot 3), Krull (Slot 6), Black Viper (Slot 7), Hew Maan (Slot 8) und Nova V’Ger (Slot 11)

Kisten für Spurt: 16 Goldkisten für Spurt mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Kisten für Krull: 16 Goldkisten für Krull mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Kisten für Black Viper: 16 Goldkisten für Black Viper mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Kisten für Hew Maan: 16 Goldkisten für Hew Maan mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Kisten für Nova: 16 Goldkisten für Nova mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Zwei Vertraute: Baby-Spurt & Iris the Beholder

Dazu heißt es: “Dieses Angebot gilt für alle neuen und bestehenden Spieler, die sich über den Epic Games Store anmelden. Um ‘Berühmte Helden’ von Epic zu erhalten, musst du Idle Champions of the Forgotten Realms installieren und dich anmelden.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Wer Idle Champions of the Forgotten Realms spielt, der sollte sich dieses Angebot auf keinen Fall entgehen lassen.