Ihr könnt Super Mario 64 jetzt in eurem Browser spielen

Jump and Run

in

Den Klassiker Super Mario 64 kann man jetzt mit der Tastatur oder einem Controller im Browser spielen.

Heute haben wir mal wieder etwas für Fans von Super Mario 64: Man kann den Nintendo-Klassiker jetzt mit einer Tastatur und oder einem Controller ganz einfach im Browser spielen. Dazu müsst ihr nur diesem Link hier folgen.

Das Ganze funktioniert wirklich ziemlich gut. Die Steuerung wird auf dem Bildschirm angezeigt und ihr könnt sogar euren Fortschritt speichern. Man kann auch die Größe des Fensters ändern, was keine Auswirkungen auf das Gameplay oder die Grafik hat.

Das Ganze ist wirklich ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es vor gar nicht allzu langer Zeit noch sehr schwierig war, N64-Spiele zu emulieren.

Übrigens: Vermutlich kann man bald auch The Legend of Zelda: Ocarina of Time im Browser spielen. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Super Mario 64 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist wirklich ziemlich cool, wir gehen aber davon aus, dasss Nintendo das Projekt bestimmt bald vom Netz nehmen lässt.

Quelle: nintendolife.com via thegamer.com