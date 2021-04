In Rainbow Six Siege könnt ihr jetzt als Gurken-Rick spielen

Dank eines neuen Skins könnt ihr in Rainbow Six Siege jetzt wie Gurken-Rick aus der Serie Rick and Morty aussehen.

Falls ihr es bisher noch nicht mitbekommen habt: Ubisoft hat kürzlich eine ziemlich abgefahrene Kooperation mit dem US-amerikanischen Fernsehsender Adult Swim gestartet. Diese Kooperation bringt “Rick and Morty“-Pakete ins Spiel.

So erhält Smoke den “Gurken-Rick-Skin”. Dieser Skin ist in Anlehnung an die “Rick & Morty”-Folge entstanden, in der sich der verrückte Wissenschaftler Rick Sanchez in eine Gewürzgurke verwandelt und sich aus Rattenleichen ein Exoskelett baut.

Abgesehen davon dürft ihr euch über den Skin “Gromflomite” für Sledge freuen. Dieser Skin basiert auf der außerirdischen Insektenrasse Gromflomite, die man ebenfalls aus der Serie kennt.

Jeder Bundle kostet übrigens 2160 R6 Credits. Hier ein Trailer, der die Skins in Aktion zeigt.

Das denken wir:

Diese Kooperation ist zwar ziemlich ungewöhnlich, aber warum nicht? Wir sind schon gespannt, was sich Ubi als nächstes einfallen lässt.

Quelle: news.ubisoft.com