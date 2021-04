Konami erneuert Markenschutz für Castlevania und Metal Gear Rising

in

Kürzlich wurde bekannt, dass Konami den Markenschutz für Castlevania und Metal Gear Rising erneuert hat.

Was würdet ihr von einem neuen Castlevania oder Metal Gear Rising halten? ich würde mich sehr darüber freuen. Auch gegen ein Remake hätte ich wirklich nichts einzuwenden. Und gerade scheint es so, als würde Konami da an etwas arbeiten.

Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: Wie Gematsu berichtet, hat Konami am 6. April 2021 den japanischen Markenschutz für Metal Gear Rising und Akumajou Dracula erneuert – das ist der japanische Name der Castlevania-Serie.

Weitere Infos dazu gibt es nicht, aber anscheinend bereitet sich Konami für eine Ankündigung vor. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Metal Gear Rising: Revengeance wurde im Februar 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Die PC-Version folgtr im Januar 2014.

Castlevania: Lords of Shadow 2 von MercurySteam, der aktuellste Teil der Castlevania-Reihe, erschien 2014 ebenfalls für PS3, Xbox 360 und PC.

Noch mehr News und Videos zum Thema “Konami” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon sehr gespannt, was Konami mit diesen Marken geplant hat. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis Konami offizielle Details verrät.