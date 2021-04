NEO: The World Ends with You erscheint Ende Juli

Square Enix hat verraten, dass das Spiel NEO: The World Ends with You Ende Juli für Konsolen erscheint. Eine PC-Version wurde ebenfalls bestätigt.

Im November letzten Jahres wurde wurde mit dem Action-RPG NEO: The World Ends with You der Nachfolger des Spiels The World Ends with You angekündigt. Nach dieser Ankündigung wurde es ziemlich still rund um den Titel, aber nun gibt es Neuigkeiten.

Und zwar wurde mittlerweile der Release-Termin bestätigt. So soll NEO: The World Ends with You am 27. Juli für PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Abgesehen davon wurde ein PC-Version bestätigt, die im Sommer im Epic Games Store erscheinen soll.

Im selben Zug wurde auch gleich ein weiterer Trailer veröffentlicht, der einige neue Szenen aus dem Spiel zeigt. Diesen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Zum Spiel heißt es: “Als Rindo sich gezwungen sieht, am ‘Spiel der Reaper’ teilzunehmen, muss er feststellen, dass sein Leben auf dem Spiel steht.

Niemand weiß, wie diese Geschichte ausgeht – aber du kannst es herausfinden! Stelle deine psychischen Fähigkeiten auf die Probe, während du dich durch die stilvoll animierten Straßen Shibuyas kämpfst.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir wenigstens, wann das Spiel erscheint. Leider müssen wir noch ziemlich lange auf den Release warten.