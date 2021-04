Psycho-Horrorspiel In Sound Mind erscheint im August

in

Publisher Modus Games und das Studio We Create Stuff haben den Release-Termin des Psycho-Horrorspiels In Sound Mind verraten.

Wir berichteten ja schon häufiger über das kommende Horrorspiel In Sound Mind, aber in den letzten Wochen war es relativ ruhig rund um den Titel. Nun gibt es wieder Neuigkeiten. So wurde unter anderem der Release-Termin verraten.

Demnach erscheint das Spiel am 3. August für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam, Epic Games Store und GOG. Mit dieser Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Offiziell heißt es zum Spiel: “Von den Schöpfern des Kultklassikers Nightmare House 2 kommt In Sound Mind, ein origineller First-Person-Psychohorror mit rasanten Rätseln und einmaligen Boss-Kämpfen. Durchlaufe eine Vielzahl verwirrender Erinnerungen auf einer Reise durch deinen eigenen Verstand.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels, wo ihr euch eine Demo herunterladen könnt.

Das denken wir:

Schade, dass wir noch so lange auf den Release warten müssen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wann genau das Spiel erscheint.