Resident Evil Village: Capcom kündigt neue Demos an

Capcom hat kürzlich weitere Demos zum kommenden Survival-Horror-Spiel Resident Evil Village angekündigt.

Falls ihr Resident Evil Village schon vor dem Release spielen möchtet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Capcom hat neue Demos angekündigt, die ihr euch schon jetzt herunterladen könnt – wenn ihr eine PS4 oder PS5 besitzt.

In der ersten Demo, die am 18. April um 17:00 Uhr an den Start geht und bis zum 19. April um 1:00 Uhr läuft, dürft ihr das Dorf 30 Minuten lang erkunden. Die Castle-Demo, in der ihr dem Schloss 30 Minuten lang einen Besuch abstatten könnt, ist ab dem 25. April um 17:00 Uhr bis zum 26. April um 1:00 Uhr verfügbar. Diese zwei Demos stehen vorerst nur für PS4- und PS5-Besitzer zur Verfügung.

Am 2. Mai um 2:00 Uhr sind dann beide Demos auch für alle anderen Release-Plattformen verfügbar – und zwar 24 Stunden lang, bis zum 3. Mai um 2:00 Uhr.

Hier ein Trailer zu den neuen Demos:

Abgesehen davon wurde auch ein Trailer mit neuen Szenen aus dem Spiel veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC.

Das denken wir:

Wer auf Survival-Horror steht, der sollte sich dieses Spiel nicht entgehen lassen.