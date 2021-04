Resident Evil Village: Capcom verrät weitere Details zu Lady Dimitrescu und den Lykanern

Kürzlich wurden neue Details zum kommenden Survival-Horror-Spiel Resident Evil Village verraten.

Wenn ihr nicht genug von Resident Evil Village bekommen könnt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Auf dem offiziellen PlayStation Blog wurden ein paar neue Details zum Spiel verraten.

Beispielsweise wurde bestätigt, dass euch Lady Dimitrescu – wie der Tyrant in Resident Evil 2 – jagen wird. Dazu heißt es: “Die hoch aufragende, einschüchternde Matriarchin erregte die Aufmerksamkeit der Horrorfans, obwohl niemand weiß, wie sie das Gameplay überhaupt beeinflussen wird. In der Preview haben wir gesehen, wie sie Ethan durch die Gänge im Schloss verfolgt. Aufgrund ihrer imposanten Statur, muss sie sich in den engen Gängen ducken, ähnlich wie der Tyrant (aka Mr. X), aus RE2. Zu fliehen scheint die einzig richtige Entscheidung zu sein, wenn sie hinter euch her ist.”

Abgesehen davon wurde nun bestätigt, dass es sich bei den haarigen Bestien, denen wir uns im Spiel entgegenstellen müssen, um Lykaner handelt. Da diese Kreaturen hauptsächlich in Gruppen angreifen, ist es am Besten, sie zu isolieren und einzeln zu bekämpfen. Es wurde auch verraten, dass Lykaner Waffen tragen – und sogar reiten können.

Übrigens ist es möglich, sich wie in Resident Evil 4, in Hütten zu verschanzen, in dem man beispielsweise Schränke vor eine Tür schiebt. Aber auch das hält die Lykaner nur für kurze Zeit auf.

Zum Protagonisten Ethan Winters heißt es: “Ethan Winters ist ein besonderer Protagonist für Resident Evil. Nach den schrecklichen Kämpfen in RE7, wird er mit RE Village in einen neuen Albtraum gezerrt. Er tut einem einfach leid. Anders als so manche RE-Protagonisten hat er kein Elite-Training genossen. Er scheint auch keine riesige Gruppe zu haben, die hinter ihm steht. Im Kontrast dazu haben sich ehemalige Protagonisten zusammengetan, um gegen Feinde (wie Umbrella) zu kämpfen. Ethan Winders ist allein. Klar, Serienheld Chris Redfield ist zurück, aber niemand weiß bisher, was seine Rolle im Spiel sein wird. Die Situation von Ethan ist einzigartig in einer isolierten Art und Weise, die das Horror-Gefühl von RE Village besonders formt.”

Alle weiteren Infos findet ihr über diesen Link.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC.

Das denken wir:

Capcom hat sich für Resident Evil Village wirklich viele coole Neuerungen einfallen lassen. Wer auf Survival-Horror steht, der sollte sich das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen.