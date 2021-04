Resident Evil Village: Die neue Demo führt euch am Sonntag in die Tiefen von Schloss Dimitrescu

in

Am Sonntag veröffentlicht Capcom die zweite Demo zum kommenden Survival-Horror-Spiel Resident Evil Village.

Vor wenigen Tagen durften wir auf PS4 und PS5 die erste Demo von Resident Evil Village ausprobieren, die uns in das unheimliche Dorf des Spiel schickte. Am Sonntag geht nun die zweite Demo an den Start. Dieser Demo führt uns Schloss Dimitrescu.

Spielen können wir die Demo auf der PS4 und PS5 am 25 April ab 19:00 Uhr. Sie steht aber schon jetzt zum Download zur verfügung. Übrigens: Ab dem 2. Mai sind dann beide Demos auch für alle anderen Release-Plattformen verfügbar.

Zur zweiten Demo heißt es auf dem offiziellen PlayStation Blog: “Schon die ersten Schritte ins Schloss machen den Unterschied deutlich: Habt ihr in der ersten Demo noch ein heruntergekommenes Dorf gesehen, erwartet euch jetzt ein majestätisches Innenleben. Eines der Hauptziele für diesen Bereich war, Umgebungen von atemberaubender Schönheit zu erschaffen – was auch für das Spiel im Allgemeinen gilt. Rennen Spieler nicht um ihr Leben, sollten sie bei ihren Streifzügen eine reizvolle Kulisse vorfinden, deren Sehenswürdigkeiten und Schauplätze sie nach und nach entdecken können. Natürlich verbirgt sich hinter jeder schönen Fassade eine Fratze des Schreckens. Die Spieler werden vielleicht auch die Gewölbe unter der ganzen Pracht erkunden und im unterirdischen Verlies auf Zehenspitzen entlang der kalten Gitterstäbe eine Welt entdecken, die im scharfen Kontrast zur wärmeren Atmosphäre darüber steht.”

Hier der Trailer zur Demo:

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC.

Das denken wir:

Die erste Demo war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Mal sehen, was uns im Schloss erwartet.